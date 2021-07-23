Yahoo奇摩舉辦投票，調查民眾施打國產疫苗意願。(圖／Yahoo奇摩)

食藥署日前宣布國產高端疫苗通過EUA，最快8月就可開打，但審查過程引發爭議，衍生不少質疑聲浪。《Yahoo奇摩》對此就發起網路投票活動，針對網友是否願意施打高端、EUA審查是否充足進行調查，結果出乎意料幾乎一面倒。

Yahoo發起「高端疫苗通過EUA，你是否會接受施打國產疫苗」投票，針對「是否願意施打國產疫苗」、「是否接受國產與其他疫苗混打」、「高端EUA審查是否充分」等進行調查、投票進行到第2天，已經有超過2萬6500人投票。

截至目前(23日18點)為止，有68.9%民眾表示絕對不打國產疫苗，16.6%一定會打，不確定與沒意見者14.5%。是否願意國產與其他疫苗混打選項，則是有75.2%堅持不打國產，12.1%可以接受，9.7%不想混打，3%無意見。

至於高端EUA審查部分，有76.2%民眾認為非常不充分，僅有5.6%認為非常充足，8%認為尚可，6.8%認為不太夠，3.4%沒有意見。

投票比例中，男性佔71.6%，女性為28.4%；有57.4%居住在北部，中部與南部則是17.2%與22.3%；投票者年齡則大多為31歲以上民眾。