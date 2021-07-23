本土劇女星侯怡君與蕭大陸情纏20年，好不容易在今年5月有了好結果，兩人不僅登記結婚，還傳出侯怡君做試管懷孕成功，雙喜臨門。未料侯怡君日前就被週刊披露婚姻遭電視台監製小三介入，連蕭大陸前女友、鋼琴老師張金鳳也參戰，在臉書PO文酸侯怡君「現世報」，據悉，侯怡君更因為維護婚姻心力交瘁，一時情緒不穩抱著經紀人痛哭。

侯怡君被爆婚姻遭小三介入，今日又傳出有新插曲，被蕭大陸前女友張金鳳PO文開酸現世報，「一方面很開心老天有眼，但一方面也替她感到可憐，希望上帝給她的這一個功課，她可以自己好好反省，自己曾經對我做過的所有卑劣行為。」

張金鳳更在回應親友留言時，意有所指地說：「就覺得人不能做壞事啊。而且不能做那種，搶了別人東西還打電話去跟別人嗆聲的那種人。」張金鳳此舉也讓侯怡君經紀人相當不解，認為都過20年還一直講，真的夠了。

侯怡君與經紀人親如兄妹，據ETtoday報導，經紀人透露侯怡君有看到所有報導，也知道外界與蕭大陸前女友對她的評論，加上還要極力保護婚姻，讓侯怡君一時心力交瘁，抱著他痛哭。

不過個性堅強的侯怡君，很快地收拾情緒，重新振作起來，早前更在臉書PO出與蕭大陸恩愛合照，表示自己冷靜了，「如果我的真實故事，妳們當作茶餘飯後的話題！身為人家妻子的妳，千萬不要以為這是一個笑話！這一頁我翻過去了！我依然是堅強的侯鐵妞！我們倆將繼續過著夫唱婦隨的幸福人生。Ps.讓自己快樂才對得起自己！」