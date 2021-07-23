許多人努力一輩子就是希望買一棟房，但出生在富貴家庭的人，卻不費吹灰之力，就擁有大多數人的夢想。大陸網路最近瘋傳一段影片「爺爺送給孫子每人2套房」，畫面中可見，2個年約2到4歲的小娃兒，乖乖站成一排，然後阿公每人給了2本紅色本子，仔細一看，原來這是房產證，阿公每個孫子都送給2間房，網友看後羨慕狂喊：「爺爺缺孫子嗎？」

阿公送孫子2間房影片瘋傳後，其中一名小孩的爸爸表示，爺爺經營房地產20多年，擁有18本房產證，全家人當天都爺爺家聚餐時，爺爺剛好在房間裡收拾房產證，看到孩子們很開心，就順手每人給了2本，還要孩子好好唸書，等考上了大學就過戶給孩子。

爸爸笑稱，其實爺爺的舉動是在鞭策他們，想讓他們帶頭做好榜樣。不過影片中可見，3個小朋友因為年紀還小，根本不知爺爺給他們的是啥東西，拿到手時完全面無表情，沒有一點驚喜。

網友看到影片紛紛羡慕留言：「投胎真是個技術活啊！一生下來就是贏家，不知道這個爺爺還缺孫子嗎？」、「這才是真的贏在起跑點，別人一出生就擁有我們一生追求的一切東西，真的是同人不同命」、「還沒出道就處在巔峰，孩子們應該感謝投胎到一個有錢爺爺家」。