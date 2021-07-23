7月27日至8月9日降為二級警戒，百貨原有縮短的營業時間先跟進鬆綁，遠東SOGO 27日起調整為恢復原有的營業時間；遠東百貨目前則已先將縮短的營業時間前後各拉長半小時，等於每天多1小時，27日後會視縣市政府是否開放內用再調整和公布。

SOGO配合中央流行疫情指揮中心規定，27日起全台SOGO回復正常營業時間，平日11時至21時30分，周五、六與假日前一天營業到22時；台北各店因配合雙北地方政府規範，百貨內美食街、餐廳不開放內用，提供外帶、美食平台外送服務。

SOGO台北各店配合雙北地方政府規範，百貨內美食街、餐廳不開放內用，提供外帶、美食平台外送服務。（SOGO提供）

員工、專櫃人員及消費者仍全程佩戴口罩；全館持續落實執行實聯制登記措施；且保持社交安全距離，配合指揮中心規範，持續人流控管或總量管制，室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）。賣場仍維持高規格防疫措施，手扶梯、電梯及公共空間均持續加強清消，提供消費者安心安全的購物空間。

遠百在三級警戒後營業時間縮短為12時至20時，7月8日起至26日已調整為11時30分至20時30分，由於餐飲內用尚未全面開放，像是雙北還要觀察一周再確定是否內用，目前所有防疫措施沒有變動，各分店是否能內用也會滾動式調整。

桃園遠百餐廳如古拉爵和翰林茶館等，目前持續提供外帶。（遠百提供）

27日起不能內用的有遠百信義A13、遠百寶慶、遠百板橋中山、板橋大遠百；依指引可內用的有遠百桃園；高雄大遠百24日宣布；目前還不確定的有新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、遠百花蓮。