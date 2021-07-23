東京奧運今晚開幕，蔡英文總統今在臉書表示，期盼本屆奧運順利成功，也要邀請大家，一起來為台灣選手加油，也為主辦國日本加油！

台灣選手、羽球球后戴資穎下午透過IG帳號，分享與羽球男單王子維訓練對打的影片，並寫下「今天來點子維的尖叫聲」。蔡英文總統則透過帳號在戴資穎的貼文下留言，看到大家訓練的畫面，所有台灣人都很熱血，「加油，期待看到你們精彩的比賽！」戴資穎也回覆蔡英文，「謝謝總統，我們一定會加油的」。

蔡英文總統在臉書錄製短片，片中指出，全球關注的東京奧運在疫情挑戰下，突破重重困難，終於舉行了，代表台灣的選手也開始出賽了；在疫情當中，台灣和日本互相扶持，對於日本的協助，我們深深感謝，也衷心期盼東京奧運順利成功。

她提到，主辦國日本展現出的堅強意志力，加上參賽國選手的鬥志，一定能大大振奮全世界的人們；從現在到8月8日，鎖定轉播，大聲為台灣選手加油，也為日本加油，「台灣，加油！日本，加油！」影片最後，蔡英文也用日語表示「一緒に頑張りましょう！（讓我們一起努力！）」