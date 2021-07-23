美國半導體巨頭英特爾周四(22日)盤後公布2021年Q2財報，合併營收達185 億美元、年增2%，優於市場預期的178 億美元，毛利率 59.2%、營益率 31.6%皆有成長表現，每股盈餘(EPS)達 1.28 美元、年增12%。然而，面對第三季營運，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger)坦言，的確面對AMD在資料中心伺服器晶片業務競爭的壓力。

細分英特爾第二季營收表現來看，客戶運算事業群（CCG）101 億美元、年增 6%，資料中心事業群（DCG）65 億美元、年減 9%，英特爾雖然在DCG業務持續下滑，但相較於今年第一季的年減20%表現來看，有好轉趨勢。財務長 George Davis 也強調，CCG業務第三季將迎來強勁成長。

英特爾第二季在 PC 晶片平均銷售單價 (ASP) 下滑，動搖了毛利率表現，本季還在解決晶片短缺的問題，預估晶片短缺今年下半年將觸底反彈，但要徹底解決問題，可能要等到2023年。英特爾指出，在消費者入門和教育等產品需求下降，導致整體 ASP 下滑，但也坦言面對競爭壓力。

季辛格指出，有一部分來自於競爭，其餘還包括產品組合創新，下半年資料中心業務的定價與市占率將回穩，並把所有資源集中，藉此奪回市占率。市場認為，這是在暗示AMD持續搶攻市占率，讓英特爾不能再以客戶放緩拉貨為營收下滑的理由。

季辛格仍表示，預估資料中心業務將逐季成長，下半年營收隨著客戶拉貨動能再起，營收將迎來雙位數年增幅度，目前，10奈米製程的Ice Lake 伺服器處理器已經有包括阿里巴巴、百度、微軟和甲骨文等客戶採用。但英特爾6月底才宣布，新一代伺服器處理器Sapphire Rapids將從原定今年底延至明年第一季投產，並於第二季量產，這也是英特爾第二度延期時程。

季辛格指出，英特爾6月進行組織調整，將放更多心力放高效能運算 (HPC) 業務。

AMD在6月底ISC21國際超級電腦大會取得勝利，雖然使用ARM晶片架構的日本富岳超級電腦仍維持500強第一，但是AMD採用Zen2架構的EPYC 伺服器，規格最高64核心128執行緒，採用台積電7奈米製程，新進的58組系統採用AMD該款伺服器處理器，大舉進攻超級電腦市場。

AMD近年在執行長蘇姿丰帶領下，以及台積電先進製程提供的優異效能，搶攻英特爾在PC、資料中心伺服器處理器市占率獲得進展，甚至在遊戲機市場，PS5、Xbox Series S/X所採用的客製化處理器，也由AMD供應、台積電7奈米製程，市調機構Counterpoint研究報告就顯示，AMD有望在2021年成為台積電7奈米製程最大客戶。