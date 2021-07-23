今天在台灣時間晚上19：00東京奧運將舉行開幕典禮，雖然因為新冠肺炎無法開放觀眾進場，但仍然受到世界非常大的矚目，不過各國的進場人數也因此受到限制，如中華隊代表團今晚就只有11人入場，陣仗顯得有點薄弱。

Team USA water polo captain Jesse Smith of Coronado will miss the Opening Ceremony at the Tokyo Olympics.



“We are not a 12-player roster. We are 13 players roster” the team’s coach said. “So me as a coach I don’t understand the final decision.” https://t.co/Bbgg3493Uf pic.twitter.com/NvnDsFbuGO — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) July 23 2021

而據今早的報導，美國男子水球隊長傑西史密斯(Jesse Smith)竟然無緣開幕典禮，但原因不是大會在新冠肺炎疫情下的規定，而是由美國奧委會限制了水球隊參加開幕式的人數。據報導水球全隊13人，只不讓他1人參加，可能也是因為疫情控制，但這樣的配置有點尷尬，更何況他還是隊長。

對此傑西史密斯在個人社群說道：「我們盡全力將隊伍團結在一起，並試圖讓美國奧委會改變現況，但沒有成功，不過是時後將精力放在比賽上，所以今晚我將派我的隊員們去參加，驕傲享受每一刻！」由此話可看出他非常大氣，雖然無緣盛大開幕式，但仍然保有運動加精神。

傑西史密斯今年已經38歲，身高有200公分左右，是美國水球界的傳奇人物，他生涯包含這次已五度參加奧運盛會，也一度被提名作為美國代表團掌旗官的人選，可見他的地位有多大，而說到場上成績，他帶領美國水球隊在2008北京奧運拿下銀牌，本屆也抱著相當大的奪牌企圖心前來！