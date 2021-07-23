疫情穩定露出曙光，企業主投資房地產不手軟，台中市豪辦再傳破億紀錄，總成交價高達1億5798萬，每坪成交價上看66萬，中部企業主對疫情後市場展現高度信心。

近來因疫情衝擊，多數房地產交易都受到影響，這棟台中高度最高的建築，還是有企業主願意砸重金入手頂級商辦標的，業內專家分享幾項主要原因。

首先是整體投資環境對台中房市有利，美中貿易戰改變國際市場及供應鏈生態，促使台商踴躍返台投資。

依經濟部七月最新統計報告，中央推動「投資台灣三大方案」申請案例，台中市件數為全國第一，合計達196件，占全國21.03％，總投資金額約2231億元。

此外，隨著中部科學園區、精密科學園區等科技廊道成形，入駐中部工業區的企業顯著增加，工廠雖設置在工業區，但企業總部則多選擇交通更為便利的市區作為企業門面。

以台北信義區的規模經濟發展來看，台中七期重劃區仍具高度潛力，歷經30年的發展，七期集政治、金融、藝文、百貨、飯店等設施。

早在疫情之前，豪辦即與企業主達成協議，每層450坪，員工人數以72人為上限，須認同該協議的企業才能入駐，需具備相應經濟實力。

受全球寬鬆貨幣政策的影響，銀行紛紛祭出低利率，投資人為手中現金尋求合適投資管道，頂級豪辦產品被視為抗通膨具升值潛力，不只商辦市場，台中七期的頂級住宅案，業內也持續看好，下半年推案量不減。