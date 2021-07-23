《路透社》22日報導，隨著洪水橫流中國大陸中部河南省，並湧入河南主要經濟與交通樞紐鄭州；大水不僅傷害大陸民眾的生命與安全，更威脅舉凡汽車、電子產品、豬、花生與煤炭等商品供應的產業鏈；不過，隨著大水釋放消費與投資需求，汽車業與基礎建設可望逆勢成長。

截至22日，雖然電力已部分恢復，火車與航班也仍部分運行；但專家指出，整體電力與交通運輸的中斷仍將持續數天，河南與其鄰近省份的物價恐將居高不下，經濟活動的步伐也會放緩。

鄭州為河南省的省會，位於北京西南方650公里，人口約120萬，為南北與東西高速鐵路的交匯點。藉由這個亞洲最大的城市之一，旅客可前往大陸多個主要城市的車站。

官員21日證實，從內蒙古、山西等重要礦區，途經鄭州再到大陸中部與東部的煤炭運輸，已受到嚴重影響。雪上加霜的是，當前是夏季用電高峰，各發電廠亟需燃料以發電。

分析師更寫道，「由於鄭州是全國頂及交通樞紐，河南又是糧食、原物料與iPhone等商品的主要產地。暴雨與洪水短期內將對商業活動與通貨膨脹帶來重大影響」。

為蘋果生產iPhone的富士康鄭州廠，則表示主要廠房並無遭受影響。「我們密切監控情勢，隨時更新資訊」。不過，報導引述知情人士說法，富士康在鄭州中牟的一家生產桌面連接器的工廠，部分設備因洪水受損，導致產能受影響。

此外，大水湧入地鐵路線、沖走數千輛汽車、造成至少33人死亡，道路連結中斷，多處地區電力與手機通訊中斷。

就汽車製造來看，大陸最大的汽車製造商上汽集團警告，鄭州工廠的物流短期內將受影響；而日本日產汽車則表示工廠暫停生產。

洪水還波及豬隻貿易。1名豬隻貿易商表示，暴雨導致活豬運往屠宰場的交通受到影響。由於該地是全大陸最大的豬肉產區，而河南省又擁有1億人口，未來幾週內河南與鄰近省份的食品物價恐小幅上漲。

對農業的傷害更可能是長期的，因為大雨會在農場散播疾病，2020年的非洲豬瘟可能會死灰復燃，而這對活豬來說是致命性疾病。河南逾20萬公頃的農田因洪水而成汪洋一片，恐對花生產生影響。河南生產全大陸4分之1的花生，而花生是食用油的主要來源。

不過，分析師也強調，洪水會使釋放被壓抑的消費與投資需求，特別是汽車與基礎設施的需求會迅速膨脹。據保險公司的數據顯示，截至22日已收到河南近32000輛汽車理賠聲請。國家開發銀行21日表示，將撥款18.6億元的緊急貸款給鄭州地鐵集團與其他地方政府企業，用於加強排水與基礎設施重建。