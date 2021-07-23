勞工局博訓中心引進字幕軟體、AI人臉辨識系統，讓聽語障和精神障礙生得以透過教學字幕以遠距教學學習。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

擁有全國唯一身心障礙者職訓機構的高市勞工局，每年開辦逾20班的職訓課程，今年5月中旬後受國內疫情嚴峻影響，停辦實體課程，為讓身障者能持續學習，博訓中心和職訓師發揮科技和創意巧思，除運用視訊外，還引進字幕軟體、AI人臉辨識系統，讓聽語障和精神障礙的學生，透過遠距教學學習技能，讓疫情危機成為學習轉機。

勞工局博訓中心主任許坤發表示，疫情期間對原本身體免疫狀況不佳的身障學生來說，不適合外出上課，加上身體功能限制，身障生在視訊教學會面臨多重阻礙，例如聽語障學生無法透過聲音接收訊息，精神障礙學生專注力無法集中等狀況。

博訓中心於是和職訓師發揮科技和創意構思，除了運用視訊科技教學外，還引進字幕軟體、AI人臉辨識系統，讓聽語障和精神障礙的學生得以透過教學字幕以遠距教學學習，職訓師也可透過人臉辨識系統授課，掌握學生的專注情形，並隨時調整授課進度，實現技能養成零距離目標。

許坤發指出，博訓中心除自辦職訓課程外，也委託專業的身心障礙職訓機構，辦理具特色的職訓課程，包括「專業清潔服務培訓班」、「洗車清潔技能培訓班」、「食品加工暨包裝作業實務班」、「金工飾品多元應用創作班」、「百變氣球魔術實務班」、「手工皂暨保養品紓壓應用班」等班級持續招生中，歡迎有興趣的身障朋友報名參加，招生簡章可至高雄市各就業服務站索取，或上網https：／／poai.kcg.gov.tw／網址查詢 。