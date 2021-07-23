北市警方23日表示，暑期青春專案應因疫情，為有效呼籲青少年遠離毒品、黑幫，少年警察隊運用電子科技傳播推廣，製作「台北少年電力無限公司」Podcast（播客），強化保護青少年安全宣導效益，這次推出第5集「一條回不了頭的路」，針對少年參加不良組織活動事件，分享如何防止少年遠離犯罪組織危害。

節目提到，今年4月台南市某角頭告別式中，出現眾多疑似幫派成員到場弔唁，轄區警方為嚴防滋事，加強警力部署，一口氣帶回未成年98人。

經深入追查發現，少年參加幫派活動原因，包括家庭未能給予足夠溫暖、同儕間遭受排擠、追求認同、自以為酷炫等等，此時特定幫派給予精神、物質上少量支持，讓少年對幫派產生偶像崇拜、盲從。

幫派等青少年上鉤加入後，會利用少年法律苛責性低的特性，吸引涉世未深的少年從事犯罪行為，包括販毒、暴力討債、鬥毆甚至是賣淫，致青少年更向下沉淪。

警方表示，如何讓走偏的少年遠離幫派，家庭、學校與社會三者缺一不可。家長應多陪伴、關心孩子，並與學校保持密切聯繫，必要時尋求社工與警察協助，透過與社工對談，讓孩子講出真心話，了解其內心深處想法，才能幫助孩子與幫派切割。

防制少年染黑，首先就要讓拒絕幫派，教導孩子在適當時機，對不好的事情勇敢說「不」，而不是讓孩子誤入歧途後才設法挽救，環境對孩子身心發展影響甚鉅，必要時可以輔導轉學，使其遠離原本交友圈，同時社工與警政單位合作，阻絕幫派進入校園，並瓦解幫派，才是最根本的解決之道。

「防疫宅在家，播客聽起來！」，北市警方推出的「台北少年電力無限公司」Podcast，每集都會邀請各方專家，討論少年犯罪問題與現狀，非常適合家長陪伴孩子一起收聽，可點擊以下連結收聽精彩節目第5集：「一條回不了頭的路」。

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