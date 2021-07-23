美國民眾買車需求增加，但在同時車輛庫存又出現吃緊，導致美國車市已從買方市場轉變成為賣方市場。即使汽車經銷商大幅調高汽車售價或是要求買主加購其他附加設備，不過汽車買氣卻仍舊不受影響。

汽車製造大廠在新車出廠時，都會設定原廠建議售價（MSRP），不過從工廠直接購得這些汽車的經銷商，才是決定最終售價的一方。通常建議售價是買賣雙方協商價格的起點，但除了比較難找的車款或是高需求的名車，否則大多數消費者最終支付汽車的價格都會低於建議售價。

不過今年情況則出現反常。許多買車的民眾碰到的是經銷商一口氣將建議售價調高數千美元。例如61歲的柏德（Ken Baird）表示，他最近原本看上一輛起亞Telluride，當時建議售價為45000美元，他本來提議願意多付3000美元買下這輛車子，未料經銷商卻開口要價55000美元，迫使他最終決定改向其他經銷商購買一輛豐田的Highlander。

然而分析師認為，經銷商大舉抬高售價情況只會日益普遍。疫情期間由於個人對汽車需求不斷攀升，但在同時汽車大廠先是受到疫情關廠、後是受到晶片短缺，導致汽車產能始終無法回復到以前水準，在汽車供不應求下，美國車市已轉變成為賣方市場，讓經銷商握有決定汽車最後售價的權力。

根據J.D. Power研究機構指出，6月中旬在美國售出的所有汽車當中，約有四分之三是以建議售價或甚至更高價格賣出，該比重高出5月底的67％或是疫情前的平均36％。

Edmunds.com購車網站分析師杜利（Ivan Drury）預測，鑒於經銷商的汽車庫存量持續下滑，近期消費者被迫用高出建議售價的成本買車只會愈來愈多。