中央銀行公布6月M1B略降至17.36％，M2年增率上揚至9.23％、續衝至近22年新高，且台股大漲687點，主要是內資散戶相當給力，反應在代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額衝至3.05兆元、連續八個月創歷史新高。

央行官員表示，M2年增率續揚，主要受放款與投資年增率上升的影響，其中企業因疫情關係使週轉金需求增加，且出口暢旺下，出口商也具資金需求，尤其股市表現出色，融資餘額上升至3475億元的逾十年新高，券商資金需求擴大。個人方面，包括房貸續增，及勞工紓困貸款也增加。

即企業跟個人放款雙雙成長，另國庫因紓困補助防疫支出全數舉債，規模同樣明顯上升。因此累計1至6月M1B及M2平均年增率分別為17.90％及9.02％。

台股6月表現出色，股價指數月平均17283點創新高紀錄。央行官員指出，最近中央大學消費者信心指數（CCI），及國泰金控調查結果，都顯示對股市投資偏樂觀，所以融資大幅成長，最重要的是國人投資股市的人數也明顯增加，證券劃撥存款餘額6月再增加467億元，旬平均也首次衝破3兆元至3.04兆元的史上新高。

散戶給力從集中市場的占比來看，從5月的67.2％大幅上揚至6月的73.7％，並創11年半來新高，外資占比則是下滑至19.2％、逾9年新低，一長一消，凸顯內資影響力高出外資。

台股熱烘烘效應，6月活期性存款餘額續增加至21.09兆元、已連續20個月創歷史新高，月增達1819億元。及外國人新台幣存款餘額月減1170億元至2194億元，也是看好台股投入股市。