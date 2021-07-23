指揮中心宣布警戒自27日起降至二級，教育部今(23)日下午召開記者會，指出補習班、社會教育機構、課後照顧中心等單位場館也都開放。（教育部提供）

指揮中心宣布警戒自27日起降至二級，教育部今(23)日下午召開記者會，指出補習班、社會教育機構、課後照顧中心等單位場館也都開放，但條件與限制多，甚至要求得提供員工3日內快篩或PCR陰性證明，且每3到7天得定期快篩，業者怒轟實在沒道理，自費快篩實則意義不大，呼籲教育部速讓補教業接種疫苗。

對於補習班、課後照顧中心等各補教機構的降級管理方面，教育部採取的人員管理方法，即是要求未施打疫苗或接種未滿14天者，得提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，並且每3到7天需再定期快篩。

中華民國補教協會理事長謝智芳怒譙，即便指揮中心宣布警戒降為二級，但各地方縣市政府作法不一，雙北與台中對於補習班是否開放，目前也都還在研議，尚未有定案，讓補教業者無所適從，不知道是否該恢復營業，也不知道如何配合指揮中心的指令。

謝智芳表示，教育部現在要求施打疫苗未滿14天者得篩檢，這筆費用得由業者自行負擔，他認為沒有道理，「7月27日本來就該復課，為何不早點幫我們打疫苗，政府要負責啊！」

謝智芳說，教育部作法讓人無法理解，既然已要求補習班為員工造冊，但施打疫苗卻遲遲沒有下文，如今宣布27日降級，卻要求業者要復課得自費快篩，「政府要我們自己負擔，實在沒有道理！」

謝智芳提出兩項呼籲，一是教育部趕緊讓全國補教業員工施打疫苗，第二則是公費快篩，如此安排才公平。