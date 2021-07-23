7月27日至8月9日降二級警戒，超商、賣場內用區依照餐飲指引開放內用，也就是要加裝隔板和保持社交距離，超商熟食則不開放販售，目前由於雙北決定暫不開放內用，全台總店數超過1.2萬家的超商在跟進決策上困難度高，目前僅OK超商確認降二級期間不開放座位區和廁所，之後再視狀況跟進。

全台近6200店的7-11表示，確保門市與消費者健康安全為優先考量，相關做法將依循中央流行疫情指揮中心各項指引與規範，實行細則將依照各地方政府規範執行，將持續視疫情滾動調整做法。全台1450店的萊爾富針對二級因應還在討論中。

消費者於7月27日至30日至全台830間OK門市享莊園級咖啡買2送2。（OK提供）

全台830店的OK在降二級警戒後全台門市相關措施以安全便利服務為原則，相關防疫措施持續，二級期間店內顧客用的廁所，顧客休息區持續暫停開放，後續視需求調整。自助熟食區配合規範暫停販售，部分門市因消費需求，可由門市人員協助夾取茶葉蛋及燒番薯等商品。消費者入店需進行「簡訊實聯制」、遵守安全距離，實施「結帳區等待線」控管店內人流，維持「一人一坪」的安全原則。門市人員佩戴醫療級口罩、酒精消毒與額溫測量，每隔8小時三班制進行門市環境清潔消毒等措施。