日本日前贈送台灣疫苗，包括新竹縣副縣長陳見賢在內，不少人轉傳「日本外相茂木敏充表示，台灣政府告訴他7月要打國產疫苗，所以只需要日本124萬劑少量應急…」，行政院長蘇貞昌為此「震怒」，要求全國警察全力查辦，41歲住汐止的譚姓男子也因此被依違反社維法送辦，但士林地院審理時，認為譚的發文有參考日本相關新聞，不致造成觀看者恐慌，與構成要件不符裁定不罰。

譚姓男子日前在巴哈姆特論壇，張貼日本贈送台灣疫苗的文章，內容表示外相茂木解釋，為何只送124萬劑，是因台灣政府告知7月就有國產疫苗，所以現在只需少量應急，文章還附有日本相關新聞。文章更表示「請問智障反中仔還要繼續挺綠害死多少台灣人才甘心！不要再自欺欺人了，抗中不等於保台，台灣唯一的活路就是保台不反中。」

類似的文章當時風傳，讓行政院長蘇貞昌震怒，6月初時表示，日本外相沒有這樣講，這是「惡毒謠言」，政府絕對沒有表示124萬劑就夠了，詆毀政府非常不應該，指示「一定要查辦」，據悉全台警方當時全力動員，陸續傳喚、移送包括新竹縣副縣長陳見賢在內的多位民眾。

譚男後來也遭警送辦，但士林地院審酌，譚當時有附上他參考的日本新聞網站連結，難認主觀上有故意散發不實訊息，此外該文是在討論日本給疫苗這些數量的原因，不足讓聽聞的大眾產生畏懼及恐慌，不構成社維法要件，裁定不罰。