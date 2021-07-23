陸委會表明已著手規畫陸生公費施打疫苗，多名陸生坦言是意料之外的事，一想到去年被政府阻擾回台，在兩岸淪為邊緣人的狀態，往事歷歷在目，迄今難以信任官方單方面說法，唯有確實展開預約登記相關作業，才能安下心。世新大學副校長李功勤則認為，此舉為好的開始，有助陸生留台就學。

北部幾所公立大學今(23)日皆發送訊息給陸生，指出近來各校不斷向教育部、陸委會等主管機關反映，爭取替陸生公費施打疫苗，幾封校內簡訊也都強調，請陸生務必安心，近期一定會有「好的結果」。

世新大學副校長李功勤表示，「我覺得這是一個好的開始」，因為目前尚有許多陸生在台灣，這對兩岸和平發展是有重大意義，由其今年報考台灣的研究所的應屆畢業生比去年增加，充分反映陸生肯定台灣高教水平與友善環境。陸生施打疫苗如果實施，對留台陸生家長也是一個福音，更何況在大陸工作和就學的台商與台生都可依其意願注射疫苗了。

不過，政大一名碩士陸生認為，想到去年回台屢遭阻擾，仍是餘悸猶存，當時兩岸官方面對陸生返台就學困境的態度，根本是互踢皮球，讓他如今無法信任尚未兌現的政治話語。

該名陸生提到，既然陸委會已經拋出替陸生爭取施打疫苗的說法，希望相關部門在設計專屬疫苗預約系統時，能夠完全依據人員的年齡、職業以及實際的生理狀況，制定次序，並比照「有居留證人士」制定施打日程，真正做到不分國籍、不分族群、不分身分的安排，公平以對，不要再發生任何涉及歧視的作為。

成功大學一名女碩士陸生先是感謝陸委會釋出善意，正視陸生無疫苗可打的問題，但台灣的外籍學生、港澳生、僑生都有健保，陸生是唯一沒有健保的群體，因此陸生在台的健康保障一直處於灰色地帶，當前陸生無法登記疫苗，正是暴露了這一問題的存在。

政大女博士生陸生指出，本土疫情爆發迄今，都選擇留在台灣，「怕回去了回不来」，昨日上午收到老師來訊，傳達陸生有機會在台灣打到疫苗，直說是「意料之外」。

該名女博士生陸生說，近來看到不少有力人士、校內老師幫陸生爭取施打疫苗，對此大表意外，主要在於台灣疫苗不足，必須等到民眾疫苗覆蓋率足夠了，才可能想到一直處在邊緣的陸生。「當大陸朋友詢問有沒有打疫苗的時候，我都回復怎麼可能」。