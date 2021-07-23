外送員收到女客傳來「先洗澡」心慌了。(示意圖/達志影像)

疫情肆虐，外送平台興起，外送員成了最忙錄的一族，卻也引發不少話題。前不久，一名外送員在清晨接到訂單拿到餐點後，卻收到女客人傳給他一段話，當他看到其中「3個字」時，當場小鹿亂撞，忐忑不安，開始猜想女客人傳這3個字，是否在暗示他什麼？事後他把這段話傳上網，引發網友熱議。

原PO在臉書社團「UberEats全台討論區」表示，某日清晨6時許接到單子，就前往店家拿餐點，沒想到剛拿到餐點，女客人就在6點30分傳給他一句話「15分鐘再來就行」，後面又寫：「『先洗澡』，大約15分鐘」。

從這句話文來看，女客人的意思應該是說，可能外送員送餐來時，她正好在洗澡，所以要外送員等她洗完再送餐來。沒想到這段話曝光後，引發網友與同行熱烈討論，紛紛開玩笑曲解女客人的意思，硬拗成「女客人洗澡等外送員」。

還有網友打趣說：「她是在暗示你嗎？」、「她可能沒打完，是要說：我先洗澡，門沒鎖自己進來」、「一起洗阿」、「這種能回她，我到了先放門口妳慢慢洗嗎？」、「是不會洗好再訂喔！怎麼會有人這麼厚臉皮」。

一名外送員曾經透露，凌晨接到外送消夜訂單，客人是幽默的漂亮姐姐，還多次傳相當曖昧的挑逗言語，他還曬出多張2人對話紀錄截圖，女客人寫道：「請幫忙買菸、拿免洗筷」，他則開玩笑說：「等等加收200％服務費，謝謝老闆！」沒想到女子竟大方回應：「可以用肉體償還嗎？」，讓外送員一時不知所措。