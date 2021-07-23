中央流行疫情指揮中心公告7月27日起調降疫情警戒至2級，嘉義林管處所轄阿里山國家森林遊樂區遊客總量管制人數調整為每日3600人、鰲鼓濕地森林園區為1000人；室內場館（包含旅客服務中心、阿里山博物館、東石生態展示館、觀海樓）於人流管制下開放，阿里山遊園車人數降載復駛，另，觸口自然教育中心、阿里山生態教育館、臺灣一葉蘭自然保護區（眠月線）仍維持暫不開放。

嘉義林管處指出，阿里山遊園車27日起開放行駛，營業時間調整為8-17時，日出及夜間觀星行程暫停服務，全車採梅花座，一趟次僅提供7人搭乘，另，餐廳僅提供套餐或盒餐、開放內用但不可邊走邊吃，用餐空間需依據食藥署「餐飲業防疫管理措施」辦理，落實人流管制、調整供餐方式及用餐距離等，用餐完畢應配戴口罩。

當阿里山國家森林遊樂區入園人數達2500人時，林管處將透過 CMS資訊可變標誌、LBS簡訊、警廣等系統通知遊客；達3000人時，透過前揭系統通知遊客轉往其他景點，並請保全人員於園區入口啟動管制。

另，林管處所轄34條步道，包括特富野古道、奮起湖大凍山步道、關子嶺大凍山步道等29條步道全線開放，福山古道、金獅村步道、土匪山步道、石夢谷步道及奮瑞古道等5條步道因施工或災損暫停開放，戶外用餐時，需選擇空曠通風處，並與不特定人士維持社交距離，用餐完必須立即配戴口罩。

嘉義林管處提醒，進入遊樂區內應全程配戴口罩、配合量體溫及實聯制登記，入園鼓勵購買電子票券減少人與人接觸，保持「室內1.5公尺、室外1公尺」社交距離，不得有戶外100人以上、室內50人以上群聚。