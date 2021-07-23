芝加哥大學發布最新調查指出，過去一年超過1成美國民眾投資加密貨幣，反映該新興資產愈來愈受歡迎，而且投資者平均年齡低於股票投資者。

該大學對全美逾一千名民眾進行訪調，發現過去一年約有13％受訪者買賣比特幣或狗狗幣等加密貨幣。

在這些投資者中，有41％是女性、44％是有色人種，另外35％年所得不到6萬美元。這項調查時間是從6月24日到28日。

相同時間，則有24％則是買賣股票，其中38％是女性、35％是有色人種、27％年所得不到6萬美元，還有51％教育程度為大學。調查還發現，加密貨幣投資者的平均年齡低於股票投資者，前者為38歲、後者則為47歲。

芝加哥大學全國民意研究中心主管方特斯（Angela Fontes）認為，加密貨幣對多元化投資者開啟更多投資機會，這是好現象。不過她也強調，投資者在針對這些高波動資產進行決策時，應有更多管道獲得完整資訊。調查發現，多數加密貨幣投資者多倚賴Coinbase加密貨幣交易平台、富達與羅賓漢一般交易平台，以及其他社交媒體得到資訊，只有2％是從券商或金融顧問中獲取專業建議。

過去一個月最常被交易的加密貨幣比特幣，從3600美元急跌到3000美元以下，跌幅深達兩成。然而該貨幣一路崩跌，也使加密投資熱潮暫時出現降溫。根據CryptoCompare發布另一份調查顯示，加密貨幣交易活動與資產規模在7月雙雙下滑。

根據調查，7月在加密貨幣交易所與在場外交易的數位資產投資產品加總起來的資金規模，比前一個月減少14％到348億美元。

另外交易活動也持續減緩，7月每日交易均額為3.19億美元，比上月減少35％。儘管加密貨幣交易活動與管理規模均下滑，不過加密貨幣到7月21日為止的單月，仍吸引5850萬美元資金淨流入，一反6月的淨流出5950萬美元。