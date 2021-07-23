彰化縣政府重陽禮金，今年維持一般戶65歲以上長者每人1000元、福利戶從3000元起跳，符合資格約22萬多人，從2019年起，推動採匯款轉帳和現金發放的雙軌制，受到疫情衝擊，紛紛認同要減少群聚，各鄉鎮所已加速推動匯款的模式，目前僅剩5個鄉鎮堅持發現金。

重陽禮金發放過去一直都透過里長、村里幹事協助，採取現金發放的模式，2019年縣府首度推動雙軌制，鼓勵選擇匯款的方式，減少人力的負擔，但長輩們都覺得領到鈔票才算數，「現金才有感」，還有莫名擔心帳戶資料外洩。

並且，各鄉鎮公所也都各有加碼，沒有禮金也有禮品，人到現場熱絡一番，更顯情誼，當年只有5個鄉鎮願意採取雙軌制，去年採取雙軌發放公所已增加到12個、現金發放公所共14個。

議員賴清美指出，受到疫情影響，民眾都有意識要減少群聚，願意填寫意願書、提供帳號，選擇匯款的大增，縣府應該趁機加強宣導，讓各公所更積極來推動匯款，讓禮金的發放更有效率，更現代化。

社會處長王蘭心表示，經過宣導提供帳戶的安全性，並與各公所協調，已經同意採用雙軌制的公所，今年已經增加到21個，僅剩5個要採現金發放，縣府仍在溝通中，希望能一舉讓26鄉鎮市都採用雙軌制。

重陽禮金的發放，一直受到長輩期待，去年大村和伸港鄉，65歲以上長者都加碼到2000元，花壇鄉公所1000元，彰化市、芬園鄉、鹿港鎮、福興鄉、和美鎮、員林市、埔心鄉都加碼500元，各鄉鎮公所還有發放壽麵等禮品，人瑞再加碼等不同的福利，今年是否比照尚完全未定案。