中央流行疫情指揮中心今(23日)表示，考量國內疫情及參酌其他國家的防疫調整經驗，經與各地方政府進行溝通討論後，指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級。對此，有網友質疑，「降級不解封，跟民進黨執政不做事，是一樣的意思」。媒體人羅友志則笑稱「沒押韻，其他我都贊成」。

媒體人羅友志臉書。(圖/翻攝自 羅友志臉書)

指揮中心強調，國內在調降疫情警戒標準時仍應緩步實施，以確保國民健康，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。

指揮官陳時中表示，全球近來風險增高，有些國家解封後，且疫苗打到一定的程度放寬管制，結果造成很大的疫情，仍需提高警覺。降至2級後，仍須全程戴口罩、維持安全距離、實聯制等，KTV、舞廳等娛樂場所維持不開放。餐飲內用方面，仍維持7/13微解封的規定。陳時中表示，隔板、社交距離都要做到，婚宴不能換桌、逐桌敬酒，隔間以50人、室外以100人為限。

對此，臉書粉專「刺綠酸水」23日PO文開酸「降級不解封，跟民進黨執政不做事，是一樣的意思」。媒體人羅友志分享貼文笑回，「沒押韻，其他我都贊成」。