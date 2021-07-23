彰化縣政府連續7天嘉玲，縣長王惠美表示，依循中央引二級管制等相關規定，兼顧防疫與經濟，宗教場所、餐飲、喜宴和公祭、公園和運動場館、遊客服務中心等都開放，但開放通則就是全都維持在室內50人、室外100人；游泳池不開放，不能遶境進香。

王惠美表示，疫情減緩對於解封，都是「又期待又怕受傷害」，除了飲食以外，仍然需全程戴口罩、實聯制、保持社交距離、人流控管或總量管制，室內50人、室外100人。鬆綁包括戶外活動如可全程戴口罩出海的水域活動等；室內場館則可放觀眾，保齡球、撞球場也開放；飲食方面超商、賣場可內用，都得做分隔板。

民俗普渡、公祭；教育設施的幼兒園、托嬰中心、課照、補習班、高中以下運動隊返校訓練等；旅行則在50人，美容美髮業（脫口罩做臉不開放）、娃娃機業、民俗調查業等也都開放，但仍不開放行業包括游泳池、八大行業、繞境、進香、社區大學、樂齡學習中心等。

王惠美強調，寺院、宮廟、教堂等場所等可以舉辦小型靜態宗教儀式，酬神的布袋戲、歌仔戲及露天電影等也開放。但有三不，不開放遶境、進香、餐會等非固定地點的宗教活動，不得提供筊杯、籤筒供民眾使用，如需提供需另提報防疫計畫，不開放中元普渡福宴、平安宴及流水席。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，連續一周零確診，防疫仍不能鬆懈，23日是第三輪上網預約開打首日，施打率99％，彰化縣衛生局特別設置的開放查詢在彰化縣接種疫苗之接種紀錄系統，已經有3萬多人查詢，相當踴躍，但是要打疫苗，無論第一、或第二劑，都要COVID-19公費疫苗預約平台登記。