北美西部熱浪引發森林野火，威脅美國重要木材產地，產出受限使得近期木材價格再度走高。

新冠肺炎疫情讓民眾有時間裝修房屋，低利率又刺激房屋買氣，帶動木材價格一飛沖天。木材價格自5月觸頂後大幅回落，野火肆虐前價格好不容易才回復平衡，但森林大火再次推高木材價格。

木材供給疑慮帶動2022年1月之前交割的木材期貨價大漲，21日與22日更是衝上漲停。芝加哥9月木材期貨在21與22兩個交易日累計躥揚19％，或105美元，22日收在每千板英尺647美元，寫下5月以來最大兩日升幅，並終止連續10周價格跌勢。

北美大型木材供應商Canfor表示，加拿大西部的英屬哥倫比亞省發生多起森林大火，影響木材運送，公司打算削減該地鋸木場的產出。Canfor預期當地10座鋸木場本季產能約減少1.15億板英尺。

Canfor削減的產能雖然只占北美供應量的一小部分，但分析師表示，野火肆虐美國與加拿大兩地，預期產量可能進一步萎縮。

BMO資本市場分析師韋德（Mark Wilde）指出，預料將有更多鋸木廠在接下來幾周宣布縮減工時和排班。

Canfor北美業務執行副總裁麥基（Stephen Mackie）指出：「加拿大西部的森林野火嚴重打擊供應鏈，並影響公司將產品運至市場的能力。」

木材是2021年夏季受到極端氣候影響的大宗商品之一。熱浪與乾旱意外提早襲擊美西，增加當地空調冷房需求，將天然氣價格推升至7年夏季新高水準。

此外，南美洲農業區降雨不足，巴拉那河（Parana River）河水過淺無法讓滿載的貨船通行，造成黃豆與玉米價格大漲。德國世紀洪災迫使金屬製造商Aurubis關閉工廠，導致銅價在歷史高點徘徊。