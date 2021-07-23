中職23日公布未來2周復賽賽程，台北市政府上周已核准復賽計畫，30日起味全龍隊將可回到天母主場出賽，而行政院今日宣布27日將三級警戒降至二級，聯盟也送出開放25%球迷進場計畫，就待中央疫情指揮中心（CDC）審核是否通過。

中職13日重啟賽程，由於仍處於三級警戒中，各隊隊職員、聯盟工作人員及轉播單位都採「點到點」、「團進團出」的方式移動，每週也都要定期接受快篩測試。

在台灣疫情有趨緩的情況下，今天行政院宣布全國疫情三級警戒確定在27日降級，聯盟也送出開放25%球迷進場計畫，今日已通過體育署、教育部審查核可，待CDC審查通過後即可開放。

中職表示，相關審查進度，聯盟將會持續與CDC、各地方政府保持密切聯繫，期盼在確保安全防疫規範下開放球迷進場。至於二軍部分，聯盟也已經送出防疫計畫書，希望近期也能恢復比賽