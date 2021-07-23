オリンピック選手村のエアコンボタンが日本語しかなくて外人がみんな死んでるって話を聞いて笑ってる

OMOTENA死 pic.twitter.com/xGvFQKSmwR — Kyeong Uk Han (@haaan_co) July 20 2021

參與東京奧運的加拿大網球女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski），先前在Instagram上發布限時動態，表示她房間的冷氣遙控器上只有日文，看不懂該如何操作，向外界高喊「Help」；此消息被網友們熱烈轉發，並被人諷刺日本「款待」精神已死。

布洛夫斯基在Instagram的限時動態上貼上照片，內容是她手持遙控器，面對房間的冷氣，但遙控器上全是日語漢字、平假名和片假名，因此在旁邊打上「Help」，希望有人告訴她該如何操作。

此圖片被一名長居日本的南韓網友韓景旭轉發到推特上，說：「奧運選手村的冷氣按鈕上只有日文，聽說外國人們都死在那邊，超好笑。」並將代表「款待」一詞的日文羅馬拼音「omotenashi」，把其中「shi」改成同音的漢字「死」，用雙關語諷刺日本政府一再強調的「款待」精神已死。

這則推文在推特上被轉推超過1.1萬次、逾1.3萬人按了「喜歡」。有網友贊成他的觀點，要求自民黨政府負責；有人說日本政府考慮在奧運結束後讓部分選手村改當公寓，是為本地人的未來著想；還有人要達布洛夫斯基學學怎麼使用Google翻譯應用程式中的相機即時翻譯功能；不過也有網友抱怨有人「什麼都要怪日本」。

達布洛夫斯基隔天親自到這篇推文下方留言，呼籲大家「不要在意」，她已經知道該怎麼操作了，用英文和日文羅馬拼音向所有人道謝，並附上一張已在原圖各按鈕旁以英文註明功能的照片。

Nevermind everyone I know how it works now thank you!!! Arigato! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/FcFQd34VJf — Gaby Dabrowski (@GabyDabrowski) July 21 2021

東京奧運在開幕前，就已傳出外媒對餐點不滿、設施內商品價格昂貴、房間空間太小、設備簡陋等負面消息，加上許多日本民眾對東奧頗有怨言，讓這項盛事蒙上一層陰影。