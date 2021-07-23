參與東京奧運的加拿大網球女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski），先前在Instagram上發布限時動態，表示她房間的冷氣遙控器上只有日文，看不懂該如何操作，向外界高喊「Help」；此消息被網友們熱烈轉發，並被人諷刺日本「款待」精神已死。
布洛夫斯基在Instagram的限時動態上貼上照片，內容是她手持遙控器，面對房間的冷氣，但遙控器上全是日語漢字、平假名和片假名，因此在旁邊打上「Help」，希望有人告訴她該如何操作。
此圖片被一名長居日本的南韓網友韓景旭轉發到推特上，說：「奧運選手村的冷氣按鈕上只有日文，聽說外國人們都死在那邊，超好笑。」並將代表「款待」一詞的日文羅馬拼音「omotenashi」，把其中「shi」改成同音的漢字「死」，用雙關語諷刺日本政府一再強調的「款待」精神已死。
這則推文在推特上被轉推超過1.1萬次、逾1.3萬人按了「喜歡」。有網友贊成他的觀點，要求自民黨政府負責；有人說日本政府考慮在奧運結束後讓部分選手村改當公寓，是為本地人的未來著想；還有人要達布洛夫斯基學學怎麼使用Google翻譯應用程式中的相機即時翻譯功能；不過也有網友抱怨有人「什麼都要怪日本」。
達布洛夫斯基隔天親自到這篇推文下方留言，呼籲大家「不要在意」，她已經知道該怎麼操作了，用英文和日文羅馬拼音向所有人道謝，並附上一張已在原圖各按鈕旁以英文註明功能的照片。
東京奧運在開幕前，就已傳出外媒對餐點不滿、設施內商品價格昂貴、房間空間太小、設備簡陋等負面消息，加上許多日本民眾對東奧頗有怨言，讓這項盛事蒙上一層陰影。
文章來源：Kyeong Uk Han
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