全國一審檢察官升主任檢察官結果出爐，法務部長蔡清祥從檢審會提出的35人候選名單中圈選出23名新科主任檢察官，其中彰化地檢署美女檢座李秀玲，將派任新北地檢署，一頭秀麗長髮、外型亮眼，辦案時作風強悍霸氣，私下為人處事卻溫柔、心思細膩，令外界對她印象深刻。

司法官48期的李秀玲，在彰化第一線辦案員警眼中，李秀玲待人親切，講話溫柔，但辦案時認真、鍥而不捨的拚勁，常踩著高跟鞋就和員警衝鋒陷陣，深受警界喜歡和稱讚。

李秀玲畢業於東海大學法律系，原為書記官，因嚮往檢察官的工作，在丈夫、檢察官林裕斌鼓勵下苦讀如願，夫妻倆在2011年前一同受洗，成為虔誠基督徒；因為堅定的信仰，讓她於公於私都多了份耐心，心思也更細膩。

分發彰檢後沒多久，隨即在轟動全國的日月明功陳巧明率信徒虐死高中生案、大統長基黑心油品案等兩大案件，作為承辦檢察官，李秀玲抽絲剝繭，以驚人「磨功」瓦解黃芬雀、陳巧明等人心防，與高振利的謊言，終讓真相大白，給社會交代。

她過去還偵辦多起埋暗管偷排電鍍廢水、鍋爐廢爐渣並偷排戴奧辛空汙、亂倒事業廢棄物危及國土安全等民生大案；今年3月更指揮員林偵查隊，花費一個多月時間，在彰投兩地間不斷蒐證、埋伏，追查破獲黑心加水站，竟抽取廢棄豬舍地下水冒充埔里山泉水，在全縣11個鄉鎮、29處加水站販售牟取暴利，她將地下水送驗後，水鐵、錳等重金屬及氨氮檢測值均超標，偵結後依違反《食品衛生管理法》將業者起訴。發揮司法正義，為民眾環安、食安把關，令民眾特別有感。

新科主任檢察官期別橫跨43期至50期，又台北地檢署推薦6人、有5人中選，比例最高。部長圈選名單經檢審會追認後，將於8月26日正式生效。名單按期別排序分別為，43期姜智仁、黃淑妤，44期蔡明達，45期黃筵銘、賴建如、葉益發、謝志遠，46期劉文瀚、洪松標、張志杰，47期范孟珊、陳淑蓉、洪國朝、朱啟仁、陳筱茜、蕭擁溱，48期張靜薰、李秀玲，49期黃偉、林俊廷、陳貞卉，50期黃振倫、李仲仁。