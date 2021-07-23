昔日的本土劇一哥陳昭榮，近年轉戰直播拍賣市場成功，創下年收破億好成績。現年52歲的他，近日更在臉書大方分享於本月20號打AZ疫苗紀錄，明顯又強烈的副作用反應，也被親友大讚是疫苗認證的年輕人，更有人好奇問他某身體部位有產生奇妙變化嗎？

陳昭榮日前在臉書不藏私與大家分享施打AZ疫苗紀錄，紀錄中他在7月20號當晚8點接種AZ後，並沒有什麼症狀出現，直到隔日副作用才一一出現，首先是有點感冒般地頭暈腦脹，接著更在22號凌晨12點發燒到天亮，身體也發冷。

現在已恢復正常狀態的陳昭榮，也不忘提醒大家要多喝水、補充蛋白質，強調每個人的狀態不一樣，但症狀都在24小時前後開始發現，這些症狀也代表身體製造抗體中，「希望台灣疫苗施打率能盡快跟上進度、大家要平安健康。祝福大家～平平安安！台灣加油！」

不少親友看完陳昭榮的AZ紀錄，也紛紛留言大讚他是年輕人，「越年輕的人打AZ反應越大」、「認證年輕人體質」、「你是年輕人反應比較大，像我老人家只有打針的手痛痛的，其餘都正常」。同時更有人好奇問他，有傳接種完身體某部位會產生奇妙變化是真的嗎？陳昭榮則回應，沒有。

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