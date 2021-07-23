金大食品系教授李欣玫研究團隊再研發出以高粱酒糟作為雲芝多醣培養基，添加於草蝦、白丁蝦飼料的養殖新技術。（金大提供）

研究發現餵食高粱雲芝酒糟蝦苗的存活力較對照組（未添加雲芝之飼料）提高25％，蝦苗的活動力也較未添加雲芝飼料的蝦苗旺盛。（金大提供）

金門高粱酒糟牛肉乾享譽食品界，國立金門大學食品系教授李欣玫研究團隊再研發出以高粱酒糟作為雲芝多醣培養基，添加於草蝦、白丁蝦飼料的養殖新技術，證實不僅可提高蝦子自身抗免疫力和活動力，蝦肉的品質也大為提升。校方期待這項以「世界第一」為目標的獨創技術，可帶給台灣和金門養殖業更高的經濟價值。

金大校長陳建民表示，近年來因過度捕撈，造成漁業資源枯竭和海洋污染問題，海洋永續發展成為當今重要的課題之一，做為草蝦王國的台灣，更因為養殖密度過大，蝦病致死率很高，近半的蝦類仰賴進口，該校基於綠色養殖意識抬頭，著手研發更符合大潮流的養殖新技術。

由食品系教授李欣玫主持的研發團隊以高粱酒糟作為雲芝多醣培養基，生產出高粱雲的多醣體，再添加於蝦苗飼料中，進行草蝦及白丁蝦養殖試驗，結果令人興奮。研究發現餵食高粱雲芝酒糟蝦苗的存活力較對照組（未添加雲芝之飼料）提高25％，蝦苗的活動力也較未添加雲芝飼料的蝦苗旺盛。

研究團隊發現飼料中添加酒糟雲芝而的機能性成分以及雲芝多醣體的含量，除可提高蝦子自身抗免疫力、活動力和降低動物用藥外，尚可增加因為極端氣候造成的不利環境的抵抗性與生存機率。

李欣玫說明，這項技術生產健康無毒且友善養殖環境的「生態蝦子」，也可做為高粱酒糟的出路之一，在提高酒糟附加價值和營造友善環境，以及提高蝦子的育成能量方面，均帶來一些正面助益。

金大表示，這項研究是產官學合作的成功案例，期間先與金門當地的菇菌廠商-金大益生物科技合作，量產高粱雲之多醣體外，也與金門縣水產試驗所進行養殖試驗，未來將協助學生參與產業實習與技術開發，培養產業創新技術人才，無縫接軌投入產業界，以提升產業的生產技術。