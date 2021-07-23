莫子儀繼《親愛的房客》再度飾演暖心爸爸。（森好映画提供）

電影短片《黑風箏》集結金馬獎影帝莫子儀、《未來媽媽》實力派演員張寗以及天才童星賴雨霏同台飆戲，口碑橫掃奧斯卡獎認可的洛杉磯國際短片電影節及數個美國影展，向世界展示塵封的白色恐怖故事。該作是莫子儀繼《親愛的房客》再度飾演暖心爸爸，與童星上演超催淚對手戲。

莫子儀在《黑風箏》中詮釋遭受到冤獄迫害的國小老師。儘管深愛著妻女，卻因創傷而處在矛盾緊繃的狀態，進而做出精神混亂之舉。為了精準呈現政治犯回家後的心理狀態，不論是眼神停留的長短、角色撰寫的知識著作，他都在拍攝現場針對細節不斷與導演討論。

莫子儀分享：「我自己覺得在這個年代，不管是工作上還是私人上，面對的這些恐懼，都沒有辦法跟那個年代相比。那個時代的人他們抗爭或是犧牲，我們現在才能享受民主跟自由。對於我來說，心懷感激虔誠謙卑去看待過去的歷史。」

張寗飾演的妻子，在戲中與莫子儀有多場對手戲，「子儀哥教了我很多東西，他跟我分享了過往建議，非常真誠。我們討論了各種表演的可能性，這對我來說是很難得的。」不過她笑談自己可能不像戲中角色能苦守丈夫返家，「我不知道我能不能像她這樣等待。我覺得自己是一個討厭害怕等待的人。等待的那個空白，很容易產生不好的念頭或是想法。」

《黑風箏》的故事發生在1960年代台灣鄉間，失蹤許久的父親（莫子儀 飾）好不容易重回家庭與妻女團聚，卻因為政治暴力的創傷，引發各種在旁人無法接受的怪異行為。妻子（張寗 飾）目睹丈夫突如其來的暴怒，發現回來的丈夫竟淪為殘破的廢人。女兒不理解父親背負的枷鎖，於是童趣地尋覓治癒方法，期待父親能夠與她再放一次風箏，重溫天倫之樂。

去年入選金馬學院的李怡慧導演表示，「白色恐怖的受難者，有本省人、也有外省人。在威權體制下，受害的永遠是人民。希望透過《黑風箏》能讓大家看到，一個受難者的政治創傷不只發生在他身上，同樣也波及到他的家庭。」《黑風箏》雖以沈重的白色恐怖為主題，但卻以小女孩的觀點作為故事主線，因此既有幽默童趣的橋段，也有賺人熱淚的痛點。

公視新創電影短片《黑風箏》透過一名七歲女孩與父親的相處，反應出權威時期下的小人物心聲。本片預計2022年初於公視（含公視＋ OTT）播出。