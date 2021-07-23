原物料、運輸等支出持續增加引發的成本通膨壓力，壓得美國企業喘不過氣來，消費品巨擘聯合利華（Unilever）、家電大廠惠而浦（Whirlpool）等都大喊吃不消，醞釀下一波漲價行動。

聯合利華22日對外示警，該公司正與原物料、包裝、運輸成本節節上漲奮戰，這恐怕會折損其全年獲利能力。

旗下有多芬（Dove）、Hellmanns美乃滋等品牌的聯合利華預告，會加快全球性漲價的腳步，聯合利華在第2季已將旗下產品調漲1.6％。

聯合利華財務長皮克利（Graeme Pitkethly）指出，聯合利華生產規模大還有很強的庫存，有助緩和價格漲勢，但好幾項成本不受公司控制，漲幅超出預期。棕櫚油、原油、大豆油等原物料價格，在第2季都漲得很凶，已經削減聯合利華的獲利能力。

聯合利華提到，今年上半的基本營業利潤率，與去年同期相比掉了1個百分點跌至18.8％。

寶僑（P&G）、通用磨坊（General Mills）等其他包裝食品製造商，也警告今年會漲價。

美國家電龍頭惠而浦同樣感受到通膨壓力進逼，聲稱若是通膨漲速超出預期，考慮展開另一波漲價行動。

惠而浦財務長彼得斯（Jim Peters）21日表示，因應鋼鐵、塑膠等原物料成本飆漲，旗下產品今年稍早就漲過一波，因市場而異漲幅在5％到12％，如有必要不排除再次漲價。惠而浦預期，今年的原物料成本將額外增加10億美元。

不過該家電大廠會視通膨是否進一步升溫，或持續時間超出預期，隨時調整漲價策略。惠而浦預測，美國通膨會在今年底或明年初降溫。 美國通膨持續加溫，經濟甩開疫情低潮加速復甦，消費需求帶動萬物齊漲，6月消費者物價指數（CPI）創13年來最大升幅。

一些經濟學家預測，通膨升溫的情況只是暫時性，但另一批經濟學家預估，通膨過熱會持續到2023年。