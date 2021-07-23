存錢如同防疫，必須超前部署！運勢命理網站「靈匣網」點名，生肖屬豬、虎、兔、羊的人最沒有儲蓄觀念，花錢總是大手大腳，無法控制想血拼的慾望，若不用極端的手段逼自己理財，就可能淪為無法存錢的月光族。

▍1.生肖豬

生肖豬的人容易對自己寬容，加上耳根子軟，看到身邊朋友外出吃喝玩樂，就很難不動心，即使內心有點罪惡感，但是屬豬的人很快就會說服自己先享樂，等到回家看到錢包空空時才會後悔。若想認真存錢，唯一的希望就是仰賴外力與秩序，建議善用定期定額基金自動扣款，才能順利養成儲蓄習慣。

▍2.生肖虎

生肖虎的人生觀就是「及時行樂」，在辛苦工作之後，一定要好好犒賞自己才行，無論是大吃美食還是瘋狂血拼，他們都不會手軟，因此，屬虎的人若要存錢，就需要仰賴無情又嚴格的強制性做法，例如民間互助會，因為好面子的生肖虎很難說出自己沒錢。另外，也可以由你自己主動昭告天下要存錢，用群眾的力量來約束自己。

▍3.生肖兔

生肖兔的人熱愛追求高品質的精緻生活，對於流行趨勢又格外敏感，因此每月的生活費多半都花在購物上，雖然屬兔的人也想過要存錢，但在執行上卻很不積極，有時還會跟朋友借錢來維持奢華的生活。強烈建議屬兔的人可準備一個有存錢孔的保險箱，從日常存小錢開始訓練，鑰匙則請家人保管，存滿一年後，再整筆轉為定存，才能避免急著想打破撲滿的心態。

▍4.生肖羊

生肖羊的人出手闊綽，喜歡交朋友，尤其與朋友出門在外時，總會大方買單，很陶醉於刷卡，即使現在疫情當道，無法四處逛街血拼，他們一樣能透過網購來獲得滿足，因此容易淪為存不了錢的月光族。奉勸屬羊的人要學會斷捨離，最好能剪斷信用卡，等領到薪水、扣除生活費後，就把錢全部存起來，才能置之死地而後生。