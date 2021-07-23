台灣選手前往東京奧運征戰，卻發生選手搭經濟艙、官員搭商務艙的事件，引發輿論怒火。總統蔡英文第一時間跳出來道歉，行政院長蘇貞昌也發表要追究責任的談話。根據《Quickseek快析情報數據庫》粉專分析，蔡英文和蘇貞昌在快速、低調道歉後，次日的負面聲量分別下降60%和74.6%，十分明顯；另從情緒的數據來看，顯示蔡、蘇兩人在快速低調道歉後，獲得了網友的正面反饋，因而挽回網路負面聲量。

根據《Quickseek快析情報數據庫》臉書粉專分析，從上半年網路負面聲量來比對，執政黨面對幾次重大事件，包含太魯閣事件、513大停電、校正回歸和東奧經濟艙事件，結果這次事件總聲量只排名第4，排名在前的分別是校正回歸、太魯閣事件和513大停電。從顯示網友負面情緒反應的P/N值來看，經濟艙事件數值0.14也不是最高，排在太魯閣事件0.1、校正回歸0.12和513大停電的0.13之後。

《Quickseek快析情報數據庫》認為，比起其他事件，選手搭經濟艙雖不是最嚴重的事件，但運動競賽項目向來是代表年輕人的世界，得罪不起。因此從蔡總統和蘇貞昌的道歉後，在經濟艙事件次日的負面聲量分別下降60%和74.6%，十分明顯；而情緒P/N值，蔡英文總統從0.17上升到0.22，蘇貞昌則從0.11大幅升到0.23，顯示兩人在快速、低調道歉後，立即得到網友的正面反饋，挽回網路負面聲量和情緒。