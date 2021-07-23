史詩巨作電影《沙丘》23日曝光全新預告，「甜茶」提摩西夏勒梅擔綱男主角保羅亞崔迪，穿著帥氣盔甲肩負著超越自己能理解的偉大天命，必須遠行至宇宙中最危險的行星，以確保家族未來的延續。由於該星球出產極其珍貴的資源，一種能釋放人類最大潛能的物質，隨著各方邪惡勢力為搶奪資源大打出手，最後只有戰勝內心恐懼的人才能存活。

預告一開始出現的荃妮，是居住在厄拉科斯沙漠星球的弗瑞曼人，厄拉科斯上有著珍貴的香料資源，受到各方勢力爭奪，長期處於哈肯能家族的控制之下。亞崔迪家族受皇帝之命抵達厄拉科斯接管該星球，進而掀起家族間的戰火，引起一連串的破壞和大規模攻擊。

《沙丘》由導演丹尼維勒納夫執導，亞崔迪家族找來多位知名演員飾演，包括：提摩西夏勒梅（飾演 保羅亞崔迪）、蕾貝卡弗格森（飾演 潔西嘉女士）、奧斯卡伊薩克（飾演 雷托公爵）、傑森摩莫亞（飾演 鄧肯艾德侯）、喬許布洛林（飾演 葛尼哈萊克）、張震（飾演 尤因醫生）。

另外厄拉科斯的弗瑞曼人找來辛蒂亞（飾演 荃妮）、哈維爾巴登（飾演 史帝加）演出；哈肯能家族有史戴倫史柯斯嘉（飾演 哈肯能男爵）加盟。《沙丘》也入選第78屆威尼斯影展非競賽單元，9月3日將於威尼斯影展舉行全球首映，10月14日在台上映。