World Gym世界健身俱樂部繼台北站前店、長春店各別發生會員確診後，內湖店再發生1名兼職的有氧老師確診！World Gym證實，有氧老師23日PCR篩檢陽性確診，晚間6時起自主停業至26日，另外也自主防疫升級，決定自即日起至7月31日止，暫停全台分店有氧及飛輪課程。

中央今才宣布27日起全國降為二級警戒，怎料World Gym台北內湖店的兼職有氧老師，因身體不適就診，於7月23日PCR檢測陽性確診，台北內湖店接獲兼職有氧老師通報後，於晚間6點自主停業、閉店安排全面消毒，並配合中央及北市府防疫規範，自7月24至26日停業3天。

World Gym表示，經了解，有氧老師於7月15日快篩陰性、7月19日在台北內湖店上1堂課教學2位學生，已立即進行會員通知及主動通報程序，World Gym也自主防疫升級，決定自即日起至7月31日為止，暫停全台分店有氧及飛輪課程。

World Gym也發布公告，台北內湖店停業期間，會員可至北區他館使用，或可線上申請會籍暫停，另外全台據點因加強館內防疫措施，7月23日晚間6時起至7月31日，有氧教室及飛輪教室課程皆暫停，如有請假需求者，可從WG官網下載特殊防疫請假表單。

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