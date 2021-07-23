美國初領失業救濟金人數增、德州儀器大跌影響，台股開高走低，電子股成交量拉升至五成，短線整理去化高本益比，目前傳產股拉回整理，預計8月財報公布後與電子股輪動行情，傳產可望重新吸引資金續入。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股表現看好不變，資金行情中類股輪動，近二個交易日電子股成交量重新回到五成以上，除了盤面亮點IC設計、記憶體族群外，主要為電子中小型股表現勝出，預估8月財報公布季，電子股有可能拉回整理。

財報公布季來臨後，周書玄分析，據過去經驗顯示，部分電子股將面臨價值重估的狀況，目前本益比偏高已經上看明年的位置，來到約20倍左右，當財報公布利多出盡，買盤縮手下，電子股有機會拉回，傳產股就看跌深反彈，類股良性輪動，有機會帶動大盤重新向上墊高。

周書玄認為，值得觀察的是近期東南亞各地，如越南、印尼、馬來西亞等地新冠變異病毒Delta疫情轉趨嚴重，越南當地不乏台商設廠，被迫停工、停止移動等政策，包括傳產的紡織、製鞋等工廠停工，連帶拖累相關產能，也使部分產業股價短期拉回整理。

展望8月仍然看好類股輪動的行情表現，周書玄指出，東南亞當地的防疫政策頒布後，廠商面臨解決工人住宿與移動問題，預計幾周內可望解決，8月恢復開工後，也對傳產類股有正面幫助。此外，包括印尼的成衣製造、馬來西亞的國際電子代工、部分車用晶片等也受疫情停工影響，但部分車用晶片代工具有轉單效應，也間接對台股電子代工有利。

富蘭克林華美投信建議，短期內台股指數仍處於區間整理，後續觀察類股輪動表現，科技龍頭股若能領軍持續向上，或電子類股成交比重可以持續提高，有利台灣加權指數重新站穩月線。可採均衡布局傳產與電子股，或利用台股基金做定期（不）定額投資，持續布局下半年淡季不淡的投資機會。