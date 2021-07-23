看好全球各大雲端服務供應商（CSP）廠商資本支出持續增長，前四大業者Facebook、Amazon、Microsoft及Google成長力道強勁，法人估緯穎（6669）在其中兩大客戶穩定挹注其出貨、營收同步增溫之際，下半年還將受惠對新客戶Amazon的出貨，帶來新成長動能。

此外，今年白牌伺服器（ODM direct）市場規模比重預估將再拉升至達整體伺服器市場規模的45％，除了緯穎外，兩大伺服器廠英業達（2356）及廣達（2382）皆於近日股東會中，釋出對雲端伺服器業務樂觀展望，預期後市維穩成長態勢可期。

今年在疫情尚未消退下，遠距需求及企業、教育端加速數位化步調，推動生活型態的改變，而因應雲端服務需求的急速成長，各大CSP業者的資本支出增長趨勢明顯。尤第二季後，除Facebook及Microsoft逐步進入拉貨旺季，Amazon及Google則有電商平台、雲端服務的資料中心伺服器建置需求，為台伺服器廠大幅挹注出貨動能。

緯穎日前直指供應鏈的IC相關料件缺口至少達10％，預期第三季還將更為嚴峻，英業達亦遭遇部分平台型號的CPU也出現短缺或交期拉長的情況，法人預估台伺服器廠繼第二季成長力道不若預期，第三季還恐因缺料問題擴大，致出貨、營收較第二季走弱。

不過也因客戶擔心供應鏈缺料造成影響，多有提前下單、拉長訂單交期的準備，依台廠手上訂單需求來看，預估第三、四季仍有達雙位數的季增幅度，端看屆時料況是否足以因應出貨。

台廠中，法人預期緯穎受惠兩大CSP客戶Facebook及Microsoft，拉貨力道逐季走升、全年營收將穩定增溫，雖第三季在缺料拖累下，營收將較第二季回檔，不過在新客戶Amazon今年度的專案於6月開始出貨、下半年貢獻度將明顯提升，可望為緯穎在第四季挹注彈升動力。

研調單位DIGITIMES Research預期，台伺服器廠自去年下半年在整體伺服器市場的出貨比重回穩至九成以上後，今年各季度都將維穩91～93％占比。法人則預估，下半年受第二季部分出貨遞延效益帶動，台廠整體伺服器出貨將突破800萬台。