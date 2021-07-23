《厲陰宅3：是惡魔逼我的》現正熱映中，電影故事是根據一起惡名昭彰的真實犯罪，也是由艾德與羅琳「華倫夫婦」經手過的案件中改編而來的。80年代，厄尼強生在挑釁大衛葛萊索身上的惡魔後將房東刺殺，之後以惡魔附身在法庭上做為殺人抗辯的理由，在當時引起極大的轟動。劇組日前也釋出一段訪談花絮，請來當事人—厄尼強生的太太黛比葛萊索強森現身說法，還原當時的可怕經過。

花絮一開始可以聽到一段黛比的弟弟大衛被驅魔時的真實錄音，大衛發出令人毛骨悚然的詭異笑聲。黛比接受訪談表示：「我要把真相告訴大家。我從來沒有一刻能不去想這件事，這已經成為我腦中的瘡疤。」

黛比在認識厄尼之後，一起租了間房子，然而黛比的弟弟大衛也是在那時開始被攻擊，承受了極大的痛苦。厄尼目睹了一切，認為大衛是被惡魔附身了，決定幫助大衛走出痛苦，於是主動挑釁大衛身上的惡魔，要惡魔改附到他身上。幾個月後，厄尼強森犯下謀殺案。

黛比重述當時情況：「1981年2月16日那天，我的老闆喝得很醉，厄尼要我們離開這裡，於是我走下樓。之後聽到厄尼發出一聲野獸般的咆哮，我一轉頭就看到我老闆倒在地上，並看到他的衣服上有血跡…報社記者事後來訪，我跟他們說了實情，我說：『他當時被附身了』。」電影現正熱映中。