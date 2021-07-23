中央疫情指揮中心今宣布自7月27日起全台降為2級警戒，各行業陸續公布最新指引，包括潛水、衝浪、水上摩托車等活動也開放，但強調民眾必須在上岸時「馬上戴口罩」。但目前仍有疫情傳出的雙北地區，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜仍先維持禁餐廳內用一周的規範。對此，國民黨台北市議員徐巧芯就PO出5張雙北「逆時中」規範。

727全台降至2級警戒，但台北市、新北市暫不開放內用，台北市長柯文哲表示，下禮拜再評估。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

徐巧芯23日PO文指出，衛福部公布7/27-8/9的解封規定，另外台北市、新北市「暫不開放餐廳內用」，台北市目前是要等到下週再評估，請大家密切注意最新訊息，有點複雜，所以要仔細了解，才不會誤踩紅線。

國民黨台北市議員徐巧心。(圖/本報資料照)

新北市23日召開防疫記者會，侯友宜在會中宣布，在整個調整降級的過程當中，一定以階梯式、分階段來執行，不會一次從警戒三級就降到警戒二級。開放原則很清楚，先從戶外、到室內、到脫口罩的行為擺最後，尤其有疫苗施打、有保護期的行業，有必要性的可以先解封，沒有這個必要性，一定先從戶外，然後室內在可以落實人潮管控，最後才會以脫口罩解封。現階段因為餐飲營業必須要脫口罩，只要共食都會脫口罩，新北市將維持餐飲場所不開放飲食內用，包括超商、賣場內用區與婚宴都不開放，仍採外帶方式。