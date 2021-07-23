利得彙（右）、沈志方操練Acro yoga。（翻攝慢慢說IG）

金曲最佳組合「慢慢說」的利得彙、沈志方，交往10年原本打算今年步入禮堂，無奈計劃受到疫情影響而擱置，沈志方無奈表示：「本來打算要求婚了，但我們現在24小在一起怎麼求婚，還是要準備驚喜給她才行。」利得彙則透露兩人日前討論，若台灣疫情持續，可能年底先辦理公證結婚。

兩人工作生活幾乎都在一起，這陣子窩在家感情更加升溫，利得彙說：「唯一不習慣是無法上健身房、上鋼管課，但因為三級警戒要減少出門買菜，所以我們會事先寫好購物清單再衝去超市，一進去就分工合作，你拿那個、我拿這個，互相配合才發現幸好我們還有彼此。」小倆口唯一吵架的時候，竟是玩線上遊戲，一次利得彙不小心膝蓋按壓到電源鍵導致關機，讓沈志方當場傻眼，她笑說：「玩遊戲我太雷他就會爆炸。」

由於疫情影響，兩人的工作全數喊卡，這幾個月零演出，全靠沈志方編曲的收入過日子，利得彙苦笑表示：「我本來預計六月有舞台劇演出，也都取消了，影響滿大的，還好他還有一些進帳，我就靠沈志方養了。」兩人打起精神，居家期間操練雙人特技瑜珈，以免身體肌肉消退，利得彙解釋：「體操結合瑜珈真的很難，柔軟度要夠。」一旁沈志方笑說：「別看男生的動作好像很簡單，其實超級難練，我太爛了。」