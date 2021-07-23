伊朗知名導演馬吉德馬吉迪的最新作品《淘寶少年》，利用精彩的尋寶為劇情主軸，在電影中充滿曲折又驚險的氛圍，讓觀眾相當驚豔，也獲得國際影展的重視和關注。在《淘寶少年》中一群在街頭偷拐搶騙的孩童，導演找來沒有演戲經驗的孩子，猶如鑽石般耀眼的自然演技，讓觀眾的情緒跟著他們起伏跌宕。在電影中孩子們有著各自的困境，尤其是小男主角羅霍拉薩瑪尼，更獲得威尼斯影展頒發的馬斯楚安尼獎項。

馬吉德馬吉迪他的電影從來沒有一刻離開過孩童的世界，從天堂三部曲《天堂的孩子》《天堂的顏色》《天堂摯愛》等片，讓世界觀眾看到他從困境中拍出令人省思的電影，即使揭露伊朗社會的種種困境，依然令觀眾看到許多希望。靈感來自於一間位於德黑蘭專為童工所設置的特別學校，因而拍攝了《淘寶少年》，他更期盼這部電影可以喚醒更多人關注他們的未來。

除了各地影展的推崇之外，馬吉德馬吉迪也獲得自家人的認同，最近他接受了伊朗藝術學院頒發的光榮勳章，表彰他對於電影藝術的成就與努力。馬吉德的作品一直以來受到歐美影評的讚揚，這次《淘寶少年》也不例外，在知名爛番茄影評網站獲得95高分。該片預計於7月30日全台上映