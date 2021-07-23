2020東京奧運開幕式今（23）日晚間登場，因為疫情而延宕一年的東奧開幕式採無觀眾方式進行。日本德仁天皇與國際奧會主席巴赫進場後，由一連串表演節目揭開序幕。隨後日本國旗進場，日本知名歌手米希雅領唱國歌、升旗。此屆奧運主題為「情同與共」（United by Emotion）象徵感謝過去一年世界面對疫情的努力，為未來帶來希望，而今年因講求兩性平等，掌旗官男女各有一名，各國國名的牌子也相當特別，以日本漫畫對話框呈現，相當有趣。
2020東京奧運開幕式今（23）日晚間登場，因為疫情而延宕一年的東奧開幕式採無觀眾方式進行。日本德仁天皇與國際奧會主席巴赫進場後，由一連串表演節目揭開序幕。隨後日本國旗進場，日本知名歌手米希雅領唱國歌、升旗。此屆奧運主題為「情同與共」（United by Emotion）象徵感謝過去一年世界面對疫情的努力，為未來帶來希望，而今年因講求兩性平等，掌旗官男女各有一名，各國國名的牌子也相當特別，以日本漫畫對話框呈現，相當有趣。
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