中華代表團由盧彥勳、郭婞淳掌旗，帶領選手入場。(季志翔攝)

2020東京奧運開幕式今（23）日晚間登場，因為疫情而延宕一年的東奧開幕式採無觀眾方式進行。日本德仁天皇與國際奧會主席巴赫進場後，由一連串表演節目揭開序幕。隨後日本國旗進場，日本知名歌手米希雅領唱國歌、升旗。此屆奧運主題為「情同與共」（United by Emotion）象徵感謝過去一年世界面對疫情的努力，為未來帶來希望，而今年因講求兩性平等，掌旗官男女各有一名，各國國名的牌子也相當特別，以日本漫畫對話框呈現，相當有趣。

延宕一年的東京奧運今晚開幕，場館煙火絢爛。(路透社)

東京奧運開幕式，舞者在巨型五環前表演。(季志翔攝)

東京奧運開幕式，舞者在巨型五環前表演。(季志翔攝)

圖為東京奧運開幕式上表演。(新華社)

東京奧運開幕式上的精彩表演。(季志翔攝)

東京奧運開幕式，主辦國日本國旗進場。(美聯社)

歌手米西亞演唱日本國歌。(路透)

主辦國日本的國旗在場內緩緩升起。(季志翔攝)

東京奧運開幕式上的演出，展現日本傳統文化之美。 (新華社)

國際奧會主席巴赫、日本天皇德仁和日本首相菅義偉，都戴著口罩出席東奧開幕式。(路透社)

東京奧運中國代表團進場。(美聯社)

圖為荷蘭的運動員進場。(美聯社)

往年掀起熱議的東加掌旗官，好身材依舊引人注目。(路透社)

義大利運動員進場。(路透社)

烏克蘭代表隊進場。(路透社)

加拿大代表隊進場。(美聯社)

東京奧運開幕式，各國選手依序入場。(路透社)

東京奧運開幕式，煙火絢爛。(路透社)