暴雨重創大陸鄭州釀嚴重災情，宣布參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源今天說，雖然蔡政府切斷陸委會國台辦、海基會海協會兩大聯絡窗口，但是仍能透過紅十字、台商會、慈濟、佛光山甚至是鴻海與台積電等各種民間管道，將各種救援資源投入到救災第一線，相信中國政府與人民都會感受到來自千里之外2350萬台灣人民「溫暖的力量」。

卓伯源說，對於鄭州發生幾乎是毀滅性的世紀洪雨，蔡英文總統雖然無法比照留言哀悼美國拜登愛犬過世、推文慰問美國佛州大樓倒塌、發文關切日本熱海市土石流災害，但遲來的關切鄭州洪災，仍能傳達代表台灣官方的一絲善意，至少能為僵滯許久的兩岸關係，帶來一股暖流。

他表示，鄭州洪災不只是對中國政府與人民的考驗，一天降下超過500毫米的豪雨，更是給地球村一次真實的防災實例，「鄭州過後」極有可能就是「明日台灣」，未來的天然災害恐怕已經超越大家的想像，尤其台灣是海島國家且夏季都有颱風，因此打造台灣成為「承洪韌性」的環境，才是「超前部署」的頭號任務。

不過，作家苦苓在臉書表示，「捐款給中國河南洪水災民？有沒搞錯？中國老早就有一億劑BNT，有捐一劑給我們嗎？如果還有任何人想捐任何錢給中國，那我想罵的一句是髒話，另一句也是髒話」。

對此，卓伯源深深不以為然，他說，畢竟中國早就公開宣示過捐贈疫苗助台的意願，只因為我方的陸委會以一句「假好心」回嗆拒絕，讓此樁好事淪為政治口水，最終落空，苦苓是忘記了還是害怕想起來？苦苓父親是熱河滿族人，大陸是苦苓半個故鄉，對故鄉關心是超越政治的人性，連蔡英文都對大陸表達關心了，苦苓為何要打臉蔡英文？

卓伯源說，面對極端氣候帶來的致災性傷害，鄭州不會是個案，對於大自然對文明科技的反撲，更應思考一個高度依靠現代化基礎建設的城市，一旦缺乏水、電、網路供給，民眾的生活會出現何種窘境與困境，國家該如何正常運作，政府應有「超前部署」讓社會秩序「回歸正軌」的解決方案。

卓伯源呼籲台灣朝野同心，對於每一個國家、地區發生不幸事件，「感同身受」是人類基本的善良，相信大家都有「慈悲心、包容心、同理心」來看待事物，河南加油，台灣也要加油。