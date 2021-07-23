2021第23屆台北電影節儘管時程延後，但好片不缺席，透過單元選片向台灣觀眾引薦全球最具潛力的影像創作者。今年片單網羅了榮獲柏林影展最佳導演的《戰地微光》 （Natural Light）、柏林影展電影大觀單元國際影評人費比西奬的《失格教育》（Brothers Keeper）、柏林影展水晶熊奬得主《青春請閉眼》（Stop-Zemlia）以及國際新導演競賽入選導演的新作《越高潮越寂寞》（All Eyes Off Me）等多部在國際影展受到肯定的新銳作品，讓影迷先睹為快。

戰爭片《戰地微光》敘述1943年二戰期間，一名匈牙利軍人支援納粹德軍掃蕩蘇聯游擊隊，過程中遭遇敵軍埋伏，他帶隊撤退回村莊企圖找出內鬼，卻面臨了在任務與良知之間的道德難題。影片以冷調的影像捕捉角色滄桑的面孔，呈現主角身處陌生環境下，內心的判斷與價值不斷變動的狀態。拍攝紀錄片起家的導演首部劇情長片就一鳴驚人，拿下柏林影展最佳導演。

2021柏林影展電影大觀單元國際影評人費比西獎《失格教育》改編自導演童年經歷，描述在土耳其安納托利亞山區一所男子寄宿學校之中，學生因為嬉鬧遭受處罰，被迫在零下30度的低溫中洗冷水澡，同學因此身體不適，卻只見大人們不斷互踢皮球、推卸責任。影片透過純真而驚懼的男孩之眼，控訴官僚殺人的冷酷體制，更尖銳影射陳腐教育思維的世代複製過程。

柏林影展水晶熊奬得主《青春請閉眼》將鏡頭對準烏克蘭的青少年，藉由一位高中女生的生活、與同學相聚的快樂時光、IG聊天隱含的暗戀心情，挖掘出青春期這段柔軟而殘酷的時光裡，男男女女內心的小風暴。烏克蘭女導演煞費苦心選角且舉辦工作坊，以扎實田調成就了細節豐富、立體飽滿的人物故事。

《越高潮越寂寞》的煩惱「成人」多了，2017年以《越愛越寂寞》入選國際新導演競賽的哈妲絲班阿若雅，暌違四年再度推出新作，延續對於以色列年輕世代的關注，片中鋪排環環相扣的角色關係：懷孕的女子找不到胎兒的生父，而那生父正與新女友交往，但不知道新女友想像著粗暴的性幻想。在沒有限制與禁忌的時代，本片透過鏡頭叩問何謂自由、愛與親密。

2021第23屆台北電影節將於9月23日至10月7日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館展開，單場早鳥票將於9月13日下午一點起在OPENTIX兩廳院文化生活開賣。台北電影節各項活動將視疫情變化，進行滾動式調整，詳情請密切注意影展官方網站。