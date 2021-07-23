統一（1216）23日股東會因疫情未開放，除確認109年盈餘分配每股配發現金股利2.7元，統一集團董事長羅智先對未來景氣看法亦引發關注；羅智先在接受本報書面訪問指出，未來營運的確充滿不確定，未來景氣只能步步為營，不會因疫情而改變既定方向與節奏。

為啟動統一下一個50年成長動能，將運用「一核心四主軸」營運策略，包括以「生活品牌」為戰略核心，「製造+研發」、「貿易+流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」等四個主軸為發展方向，建構亞洲流通生活平台，能以生活品牌服務亞洲25億人口。

羅智先在股東會一開始即強調，統一集團去年因疫情衝擊，但集團展現無比韌性，109年營運獲利再創新猷，統一企業本業獲利215億元年增13.3％，EPS達3.79元創史上次高；他說，統一集團是內需導向的產業，這麼嚴峻的疫情勢必會對整個集團業務產生巨大而且是斷裂似的衝擊，所幸統一是多角化經營的集團，涵蓋面很廣，業務面上有得有失，加加減減起來還是可以維持一個正向的能量，算是幸運，但是如果持續下去，或者是隨時緊緊鬆鬆的管制，那對統一未來營運的確會充滿很多的不確定。

關於未來景氣，羅智先指出，只能步步為營，隨時機動調整，所幸集團組織韌性紮實，還是能夠有一定的支撐。目前既定的投資還是依照計畫執行，只是因疫情很多人事物的互動因突然中斷而在進度上稍有延遲，整體上不會因為疫情而改變既定的方向和節奏。