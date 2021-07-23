李康生在廣告微電影《有風的日子，有雲》中父愛大噴發，演技溫暖動人。（李康生提供）

李康生大熱天揮汗採收芭蕉，享受鄉居生活。（翻攝自李康生臉書）

金馬影帝李康生主演的《山中森林》將在8月初復工，近來政府陸續開放民眾施打新冠疫苗，曾經小中風過的他擔心AZ疫苗的血栓副作用，目前已預約排隊等打莫德納或BNT疫苗，他透露下半年工作已排到明年初，希望能趕快打疫苗之後安心外出工作。李康生表示，復拍《山中森林》之前，會先拍攝一位設計師朋友參加紐約時裝周的短片，然後出席勞動金像獎代言活動，預計10月到大陸拍戲至明年初。

李康生近來最期待就是守在電視機前看東京奧運轉播，他小時候活潑好動，小學時最喜歡在操場玩單槓，「那時候的偶像是紀政和楊傳廣，覺得奧運選手很厲害」，他說年輕時曾想過，如果演員路行不通就轉換跑道當運動員，「還好電影路沒有耽誤到，別看我動作比較慢，我可是文武雙全！」

他最喜歡的奧運比賽項目是體操、跳水和田徑，談到體操，他印象最深刻是在17年體操生涯中，橫掃14座世界冠軍的「中國體操天王」李寧，「我看到他有一屆奧運包辦很多金牌，從此愛上看體操比賽」。至於跳水，李康生說炎炎夏日很有清涼消暑的感覺，而且最喜歡看選水跳入水中的水花大小自己打分數。至於本屆奧運最期待的項目？李康生說：「當然是羽毛球，我是戴資穎粉絲，她的每一場比賽我都要看！希望她能奪冠軍拿金牌！」

他首次自導自演的廣告微電影《有風的日子，有雲》，日前獲得CAMA中國廣告營銷大獎的年度最佳視頻編劇類金獎、TopDigital創新營銷獎的商業短片類銅獎，以及金瞳獎商業短片類別的最佳腳本。