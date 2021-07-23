【JOSH運動日記EP25】- 奧運跆拳道國手蘇麗文-品勢基本動作 這次i運動邀請到前跆拳道國手蘇麗文 她這次化身魔鬼教練要給Josh體驗扎實的跆拳道訓練 「品勢」不只要求動作漂亮、更要結合內在氣勢 Josh這次究竟能不能成功完成教練指定的「套路」呢?

2020東京奧運今天開幕，教育部體育署「i運動」粉絲團除在東京奧運期間介紹參賽選手、成績快報與賽程預告外，為提升民眾參與感，進一步認識運動項目，與棒球Youtuber台南JOSH合作「JOSH運動日記」，與各項運動員挑戰不同運動，除與郭泓志、鄭先知合作外，七月更邀請到前奧運國手蘇麗文和許淑淨親自培訓JOSH，期望透過新媒體影響力，呈現選手訓練過程的艱辛，並展現運動專項特色。

2008年北京奧運跆拳道選手「不倒女王」蘇麗文，如今卸下國手的身分，轉職擔任跆拳道和自由搏擊教練。此次拍攝「JOSH運動日記」分成「品勢基本動作」、「對打」兩個單元，「品勢基本動作」從型場的步伐打基礎，正拳、蹲馬步、下防、上防、前踢上端等動作逐步傳授，最終以太極一場其中的六動做為成果發表。

「對打」方面，為了讓民眾認識跆拳道的基本招式，課程安排前踢、下壓踢擊、後踢等踢技。對跆拳道零基礎的台南JOSH，熱身時礙於筋骨僵硬導致伸展不易，直呼：「這是我拍過最痛苦的項目了。」在蘇麗文教練的指導下，透過速度靶的練習，建立正確的腿部發力技巧，和提升踢擊的精準度，JOSH的表現漸入佳境，在最後的踢擊測驗成功擊破木板，挑戰成功。

台灣近年吹起一股健身風潮，深蹲、臥推、硬舉更是眾多民眾重訓必練的動作。舉重項目更是台灣的奪牌熱門項目之一，7月份運動日記更邀請到台灣前舉重國手之一的許淑淨擔任重量級導師，許淑淨分別在2012年倫敦奧運和2016里約奧運的舉重女子53公斤級獲得金牌。JOSH特別登門拜訪許淑淨，除了請教抓舉、挺舉技巧，節目中許淑淨也分享舉重比賽透過與對手「鬥智」贏得比賽，她舉例2016里約奧運，因當時有傷在身，成功以戰術克敵制勝的故事。