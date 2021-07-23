中央流行疫情指揮中心今宣布7月27日至8月9日全國調降疫情警戒為第二級警戒，法務部要求所屬機關，全力配合二級管制作為及依照指揮中心所訂的防疫指引及通案性原則，延續適度鬆綁措施，嚴守相關防疫規範，並將自27日起取消居家、異地辦公措施。

此外，近日有不肖業者偽造快篩試劑，嚴重影響防疫安全及民眾健康，法務部秉持嚴查嚴辦的態度，已請台灣高等檢察署督導各檢察機關指揮警調同仁，有必要時協調相關主管機關，加強查緝坊間黑心防疫商品，一經查獲，若涉及刑責，將從重懲處。

法務部表示，為讓政策推動順暢，提升整體服務量能，本部居家、異地辦公措施將自27日起取消，相關事宜回歸依「法務部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情分區（異地）辦公相關人事措施實施要領」規定辦理。

至於彈性上下班部分，為維繫同仁防疫安全，仍維持擴大彈性上下班措施，即7點半至9點半上班、下午4點半至6點半下班，所屬機關也同步依前開通案原則及實施要領與擴大彈性上下班等措施辦理。

法務部說，在政府與國人共同合作努力下，國內疫情持續穩定控制中，接下來每一步都很重要，法務部及所屬機關將全力配合指揮中心緩步調降警戒的各項防疫指引，因應調整相關防疫作為，並主動對外明確說明，以利民眾遵循，務求兼顧防疫與維護民眾權益。

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