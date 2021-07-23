陸媒消息指出，北京當局於2021年5月21日審議通過《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，並在近期對大陸多地補教機構發出相關文件，擬對大陸補教業大整頓、實施「雙減政策」，導致港股教育股周五(23日)集體暴跌，美股掛牌的新東方教育、好未來以及多檔中概教育股更是出現50%跌幅。

截至台灣時間23日晚間8點25分，新東方盤前股價重挫超過60%，好未來大跌逼近55%，高途教育同樣大跌超過59%；與此同時，道瓊期指盤前漲近200點，標普500指數期貨上漲逾20點，那斯達克100指數期貨上漲超過50點。

據陸媒財新網報導，中共中央辦公廳印發一份《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》文件，也就是「雙減政策」，廣發給大陸各地補教機構，並指稱要對所有線上學科培訓機構全面調查，並按照嚴格標準審批相關手續。

報導還強調，文件內容提及，學科類培訓機構一律不許上市融資，嚴禁資本化運作，上市公司也不得通過股票投資投資學科培訓機構，並考慮將目前的學科培訓機構轉為非營利組織。這導致港股上市的補教業陸企殺聲隆隆，新東方狂跌40.61%，盤中一度暴跌50%，思考樂教育跌28.53%，新東方在線跌28.07%，天立教育跌11.68%，卓越教育跌21.48%。

這波教育股跌勢也擴散至中概股，不僅教育股盤前狂跌，大陸叫車平台巨頭滴滴出行再度遭北京當局調查，外媒甚至指出大陸監管機構恐對滴滴出行實施最嚴重甚至前所未有的懲罰，更甚對先前阿里巴巴的制裁程度，讓滴滴盤前股價重挫超過10%，阿里巴巴ADS盤前大跌超過2.6%，京東、百度等盤前也有2~3%的跌勢。