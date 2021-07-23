美籍華裔男星羅百吉是台灣電音舞曲和嘻哈音樂先驅，早年替不少知名歌手作詞作曲，在演藝圈也累積不少好人緣；近年羅百吉把工作重心轉往大陸，也在夜店當DJ，今（23）日他在臉書祝賀麻吉弟弟完成終身大事，意外透露目前人在台灣等打疫苗。

羅百吉在大陸的工作受到疫情影響，原本能在各大夜店演出，甚至獲邀錄製《中國有嘻哈》，去年本來還有和電音歌手王繹龍計畫舉辦巡迴電音演唱會，也只能喊卡延期；在5月台灣本土疫情爆發後，他在臉書發文聊到擔憂台灣步入美國後塵，還分享家人在美國的狀況，警世的一番話也透露他對台灣的關切。

今日麻吉弟弟公開完成終身大事的喜訊，身為好友的羅百吉也在臉書轉發並祝福，但他在貼文中透露身邊很多朋友都去美國，甚至都接種過疫苗，「我卻待在台灣等打疫苗」，面對等不到疫苗打的窘境，他也不禁懷疑地問，「我是不是選擇錯誤了」；有網友則表示，「你是對的」，但羅百吉也回應，「可是一直等不到疫苗怎麼辦」。

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